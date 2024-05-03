"Я тоже терял дочь": Бишимбаев попросил прощения у всех

Подсудимый по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев во время выступления в прениях рассказал о смерти своей двухлетней дочери, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Бишимбаев попросил прощения у родственников Салтанат Нукеновой и сказал, что знает, каково это терять дочь.

"Я прошу прощения у потерпевшего, её брата, у родителей Салтанат. Я тоже когда-то терял дочь в очень молодом возрасте. В 23 года у меня была дочка. Ей было два года, и она скончалась от болезни. Я понимаю, что это такое. Понятно, что это невозможно сравнить", — сказал подсудимый.

Также он попросил прощения у всех, чьи чувства задел.

"Я никогда не хотел бы кому-нибудь в жизни причинить умышленно смерть. Я прошу у всех прощения, чьи чувства я оскорбил. Моё поведение, мой поступок оскорбил чувство всех", - сказал Бишимбаев.

Куандык Бишимбаев также рассказал о попытке самоубийства в камере изолятора временного содержания. Он объяснил пророческую фразу: "Пальто тебе уже не нужно", которую произнёс у гардероба в ЦКЗ "Казахстан". Экс-министр признался, что раскаивается в своём поступке.

Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова попросила присяжных заседателей о пощаде для своего сына. Она рассказала, как они с мужем воспитывали мальчика, и объяснила, почему в суд не приходят их родственники.