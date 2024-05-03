Жительница Щучинска провалилась в траншею и скончалась: обзор опасных для горожан мест

Новая трагедия в Щучинске. В траншее для прокладки труб обнаружили тело женщины, сиротами остались пятеро детей. Официальной информации на сегодня немного, но эта беда стала прецедентом для того, чтобы поставить вопрос о том, как в курортном городке заботятся о безопасности жителей. Корреспондент BaigeNews.kz подготовил фоторепортаж о потенциально опасных для людей местах.

"Ставить ограждения нужно до беды, а не после"

В департаменте полиции Акмолинской области уточнили, что погибшая – 43-летняя местная жительница. По словам местных жителей, она была многодетной мамой, работала в детском саду. Сиротами остались пятеро детей.

Стражи порядка по факту случившегося начали досудебное расследование, назначены экспертизы. Это вся официальная информация к настоящему моменту.

По неофициальной – женщина была нетрезвой, то есть, надо полагать, не исключается версия неудачного падения по своей вине.

Итак, речь идёт об участке на пересечении улиц Ломоносова и Толкунова, где рабочие прокладывают теплотрассу. Щучане отмечают, что здесь не соблюдались элементарные условия безопасности – не было ограждения, предупредительных табличек, переходных мостиков через ямы и в целом освещения. Они жаловались, просили поставить ограждения, но сделали это власти только после трагедии.

"У нас в городе пока что-то ужасное не случится, не думают о безопасности людей. Как думаете, что они, наконец, сделали? Правильно – оградили лентами все свои ямы", – пишут жители. "Разрыли и стояло несколько дней, пока не произошло несчастье. И тут сразу же засыпали. Сколько я писала – всё без толку. Женщину жалко, как не стыдно им – имею в виду акима и подрядчика".

Горожане утверждают, что это далеко не единственный опасный участок.

"Всё перекопали, весь район в ужасном состоянии. Траншеи заполнены водой. Там дети в школу ходят, я про улицу Меньшиковой".

"Город – как военный полигон"

Впрочем, разрытые трубы – это, можно сказать, обычное дело для Щучинска. Здесь уже не первый год реализуется проект по реконструкции тепловых сетей. Подрядчиком выступает АО "Алматыинжстрой", заказчик – отдел строительства акимата Бурабайского района. К ним, как и технадзору, возникают серьёзные вопросы.

Корреспондент адресовал их районному акиму Араю Сыздыкову, спустя несколько часов пресс-секретарь прислал сухой ответ: на указанном перекрёстке имеется металлическое мобильное ограждение, также установлены предупреждающие знаки и сигнальные ленты.

Далее аким напомнил о тайне следствия, которое установит причины и обстоятельства смерти женщины.

"Правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц дадут уполномоченные органы", – строго напомнили в местном исполнительном органе.

При этом согласились, что уличного освещения по на этом участке нет.

Похожих участков с разрытыми траншеями, потенциальных мест для трагедии в Щучинске несколько. Вот уже второй год в городе реализуется проект п реконструкции трубопровода в микрорайонах Горный и Ремзавод. Так, к примеру, по улице Красноармейская – почти нигде нет ни ограждений, ни знаков. Или в районе ремзавода, который разрыт со всех сторон. Из-за этого к домам не могут подъехать ни скорая, ни такси. Люди жалуются, что недавно здесь застрял мусоровоз. Из ограждений, в основном, – лента. А дети весело перепрыгивают ямы…

Ситуацию усугубляет отсутствие на многих участках освещения. На сегодня это по-прежнему остаётся ахиллесовой пятой курортного городка. Тем не менее, за два последних года в городе за счёт районного бюджета восстановлено более 19 км сетей на восьми улицах города (Уалиханова, Сейфуллина, Кошкарбаева, Канай Би, Морозова, Мичурина, Иманова, Бегельдинова). Завершено строительство уличного освещения по улице Ауельбекова. В этом году планируется строительство освещения по ул. Тургайская протяженностью 2,5 км.

"Щучинский стиль"

Между тем, сегодня ни для кого не секрет, что курортный Щучинск – город с парадоксальным подходом к строительству и реконструкции инженерной инфраструктуры. Люди прислали десятки видео последних лет, где, к примеру, трубопровод прокладывают без подсыпки, на разной глубине.

В одном из роликов видим, как при прокладке канализационного напорного коллектора не соблюдалось расстояние между трубами. И опять же всё это делалось без подсыпки, пайка производилась в мороз минус 17 градусов, швы некачественные.

Дважды спецтехника проваливалась в канализационный коллектор и один раз ассенизатор – в городскую канализационную насосную станцию.

Вот уже шесть лет здесь реализуют миллиардный проект по реконструкции сетей водоснабжения и канализации, но по факту то, что сделано, непригодно для эксплуатации уже сейчас.

Жители показали и ливневую канализацию без водоотводных каналов, в итоге вода бежит по асфальту, разрушая его. Новые канализационные колодцы стоят открытые, там собирается талая вода. В любой момент может случиться трагедия. Таким образом, говоря об инженерной инфраструктуре, нельзя не отметить и вторую особенность местного "стиля" – пренебрежение правилами безопасности.

"Мы теперь не отпускаем ребёнка на секции, так как на какую улицу не поверни, как минимум четыре-пять колодцев по пути. Да что там секции – в школу страшно отпускать! Возле нашей школы № 2 прямо у входа во двор открытый колодец. На минуточку – он открыт с прошлого года! Мало того, что все пути к школе перерыли (улицы Ломоносова, Валиханова), так ещё и колодцы открытые или большой техникой повреждённые", – с возмущением говорит местная жительница Ю.

Власти обещают провести встречу со всеми подрядчиками

"Вторая" школа – "отличный" комплекс тренажёров для, к примеру, уроков начальной военной подготовки. О безопасности детей, похоже, заботится только старая ленточка.

На это в райакимате сообщили, что там уложены трубы и защитные балки. В настоящее время как раз ведётся обратная засыпка грунта и что с учащимися по технике безопасности учителя беседуют. В будущем школу планируется подключить к центральному отоплению, поэтому здесь начали прокладывать теплотрассу.

Явно пренебрегают техникой безопасности и на стройплощадке по улице Канай би. Там возводятся несколько домов – мы насчитали три – для социально уязвимых категорий. В один из них уже заселились жильцы, а вот строящийся опять же не имеет капитального ограждения – вокруг строительный материал, снуёт тяжёлая спецтехника. Такое соседство небезопасно, учитывая, что в одном дворе живут люди, бегают дети.

"В связи с наступлением благоприятных погодных условий для проведения работ по благоустройству на территории строящихся пятиэтажных домов по улице Канай би временное ограждение убрано для работы спецтехники", – пояснили в райакимате.

Властям также стоит обратить внимание на участок возле трансформаторной будки – перед уже сданной в эксплуатацию пятиэтажкой. Валяющиеся повсюду кабеля и провода усиливают эффект безалаберности…

Аким города Щучинска Асхат Мухамеджанов, в свою очередь, добавил, что после праздников они намерены провести встречу со всеми подрядчиками города и переговорить на тему организации и соблюдения техники безопасности.