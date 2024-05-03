Скоростной режим изменили на трассе "Астана-Темиртау"
Вчера, 22:56
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Вчера, 22:56Вчера, 22:56
157Фото: baigenews.kz
Об изменении скоростного режима на участке дороги "Астана-Темиртау" сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно предписанию Комитета административной полиции МВД РК от 26 апреля 2024 года, на участке автомобильной дороги "Астана-Темиртау" с 1305 до 1327 километры (участок между посёлками Бабатай и Аршалы) скоростной режим увеличен с 120 до 140 километров в час", - сказано в сообщении.
Однако на участке платной дороги "Астана-Темиртау" возле транспортной развязки рядом с посёлком Аршалы (от 1327 км +350 м до 1331 км +450 м автомобильной дороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы"), действует ограничение скорости до 120 километров в час.
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