Скоростной режим изменили на трассе "Астана-Темиртау"

Об изменении скоростного режима на участке дороги "Астана-Темиртау" сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно предписанию Комитета административной полиции МВД РК от 26 апреля 2024 года, на участке автомобильной дороги "Астана-Темиртау" с 1305 до 1327 километры (участок между посёлками Бабатай и Аршалы) скоростной режим увеличен с 120 до 140 километров в час", - сказано в сообщении.

Однако на участке платной дороги "Астана-Темиртау" возле транспортной развязки рядом с посёлком Аршалы (от 1327 км +350 м до 1331 км +450 м автомобильной дороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы"), действует ограничение скорости до 120 километров в час.