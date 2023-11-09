Погибшая в ресторане в Астане женщина скончалась до приезда врачей
Сегодня, 22:26
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Сегодня, 22:26Сегодня, 22:26
600Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В Управлении здравоохранения Астаны подтвердили смерть молодой женщины в ресторане, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, вызов на пульт городской станции скорой медпомощи поступил в 19:54.
"По приезде бригады скорой помощи была констатирована смерть женщины 1992 года рождения. Труп передан полиции", – сообщили в управлении.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.
В полиции имен участников инцидента не называют. На месте преступления работают следственно-оперативные группы ДП и УП района Есиль.
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