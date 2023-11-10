Почему Бишимбаева освободили раньше срока, объяснили в суде
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В суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
В официальном сообщении говорится, что экс-министра отпустили после того, как он направил ходатайство об УДО. Его условно-досрочное освобождение полностью удовлетворяло условиям закона: он отбыл 2/3 срока, администрацией учреждения характеризовался положительно, имел четыре поощрения, злостных нарушений не совершал, возместил процессуальные издержки в размере более 1,5 миллиона тенге.
"Задержали его в 2017-м, а приговор вынесли в 2018-м. В 2019-м Указом президента Бишимбаев был помилован, а срок наказания снижен до четырёх лет. Далее экс-министр направил ходатайство об условно-досрочном освобождении, и суд удовлетворил этот запрос", - прокомментировали в суде.
Трагедия произошла 9 ноября. В одном из ресторанов Астаны поссорились посетители - Куандык Бишимбаев и его жена. От полученных травм женщина умерла.
В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.
После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".
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