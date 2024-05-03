Трёхлетняя девочка погибла в ДТП из-за пьяной матери-водителя

Близ российского города Тамбов 43-летняя женщина-водитель совершила ДТП, в результате которого погибла её трёхлетняя дочь, передаёт BaigeNews.kz.

"По версии следствия, днём 2 мая находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина не справилась с управлением и допустила опрокидывание легкового автомобиля в кювет. В результате ДТП погибла её трёхлетняя дочь и ещё двое детей (2-летний мальчик и 5-летняя девочка) госпитализированы в медицинское учреждение", – сообщили в следственном управлении СК России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовного дело в отношении 43-летней женщины по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".