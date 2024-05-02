Стали известны подробности о гибели восьмиклассника в школьном туалете в Жамбылской области

Трагедия потрясла Жамбылскую область. Там 14-летний подросток скончался в школьном уличном туалете. По словам родителей, их сына жестоко избил старшеклассник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

ЧП в школе Ыбырая Алтынсарина села Кумжота, что всего в 11 километрах от областного центра, произошло во время уроков. У восьмого класса должна была быть физика. Но вместо неё детей почему-то отправили на улицу, на физкультуру. Там же неподалеку стоит туалет, где случилась трагедия.

"Моему сыну было всего 14 лет. Он здоровый был, добрый. В будущем очень хотел стать врачом. Постоянно говорил, что никакие трудности не страшны. Строил планы. Сейчас на нас давят со школы, с работы, чтобы мы молчали, никому ничего не говорили. Но разве так можно?" - сказала мать погибшего Раушан Кудасова.

Как считает мать, её сын Мирас погиб от избиения. Якобы руки распускал девятиклассник. И после очередного удара парень упал и в сознание уже не пришёл.

Такие избиения старшеклассники, по словам сельчан, практикуют регулярно.

"Дети нам рассказали, что их часто собирают в туалете и бьют. Один стоит, и все, кто там находится, бьют. Для чего это, я не знаю. Почему в этом туалете нет камеры? Почему рядом не было учителей? Завтра там на месте Мираса может оказаться любой ребёнок, и даже мой. Кто ответит?" - сказала жительница села Кумжота Лариса Тулаганова.

В полиции заявили, все факты будут проверены. Сейчас расследование гибели подростка – на особом контроле, 15-летний подозреваемый задержан. Под следствием также руководство школы и преподаватели.

"По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело. Подозреваемый несовершеннолетний водворён в изолятор временного содержания. В отношении руководства и преподавательского состава школы также проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заявила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Отчего именно умер восьмиклассник, покажет экспертиза. Её результаты обещают обнародовать через месяц.

В 2020 году аким региона заявлял, что "287 школ, у которых туалеты были на улице, обеспечили санузлами внутри школы".

"Я сам сотни школ проверил лично. Везде есть. Везде условия соблюдены. Так что поручение президента по этому вопросу выполнено. То же самое в отношении видеокамер. Президент сказал, чтобы во всех школах были видеокамеры, видеокамеры тоже на 100% во всех наших школах установлены",- сказал тогдашний аким области Бердибек Сапарбаев.

Примечательно, что в регионе еще в прошлом году чиновники отчитались, что уличных туалетов в школах уже нет.