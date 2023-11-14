Убийство жены Бишимбаева: Директора "Гастро-центра" арестовали на два месяца

Задержанного ранее директора "Гастро-центра" арестовали на два месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Сообщается, что в рамках расследования убийства женщины в ресторане "БАУ" в отношении директора "Гастро-центра", санкционирована мера пресечения - арест на два месяца.

"Он подозревается в укрывательстве преступления (статья 432 Уголовного кодекса Республики Казахстан)", - пояснили в полиции.

Также в ведомстве отметили, что расследование продолжается, а иная информация в интересах следствия не разглашается.

Отметим, директора "Гастро-центра" задержали 12 ноября, а подозреваемого в совершении убийства арестовали ранее.

Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.

В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела. Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".