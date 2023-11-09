Задержание Бишимбаева: в полиции прокомментировали случившееся

В департаменте полиции Астаны прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об убийстве якобы жены экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

"В ЦОУ ДП поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан. Назначены экспертизы. На месте работают следственно-оперативные группы ДП и УП района Есиль. Проводится расследование", - сообщили в полиции.

Фамилию задержанного и погибшей в полиции не назвали.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в ресторане Bau произошёл конфликт между Куандыком Бишимбаевым и его второй супругой Салтанат Нукеновой.