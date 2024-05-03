Самолёт резко потерял высоту и сел на воду в Костанайской области

Воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Навигатор", выполнявшее санитарный рейс по маршруту Аркалык-Аксункар (Костанай) село в водоём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

"В 16:10 после взлёта воздушное судно осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоём (талые воды). На борту находились два члена экипажа и три служебных пассажира. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы департаментом по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области в городскую больницу Аркалыка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место ЧП.