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Самолёт резко потерял высоту и сел на воду в Костанайской области

Сегодня, 20:51
АВТОР
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caa.gov.kz Сегодня, 20:51
Сегодня, 20:51
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Фото: caa.gov.kz

Воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Навигатор", выполнявшее санитарный рейс по маршруту Аркалык-Аксункар (Костанай) село в водоём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

"В 16:10 после взлёта воздушное судно осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоём (талые воды). На борту находились два члена экипажа и три служебных пассажира. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы департаментом по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области в городскую больницу Аркалыка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.  

Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место ЧП.

"В соответствии с правилами по расследованию происшествий и инцидентов, данное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия", - заключили в министерстве.

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