В сети появилось фото Бишимбаева с момента задержания

Пользователи Казнета распространяют фото Куандыка Бишимбаева, предположительно сделанного на момент задержания, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, в Астане по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть, задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщили несколько СМИ со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, экс-чиновник избил супругу в ресторане, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм женщина скончалась.