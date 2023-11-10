  • 10 Ноября, 16:37
  • BAIGENEWS

В сети появилось фото Бишимбаева с момента задержания

Сегодня, 15:06
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фото из открытых источников Сегодня, 15:06
Сегодня, 15:06
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Фото: фото из открытых источников

Пользователи Казнета распространяют фото Куандыка Бишимбаева, предположительно сделанного на момент задержания, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, в Астане по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть, задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщили несколько СМИ со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, экс-чиновник  избил супругу в ресторане, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм женщина скончалась.

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