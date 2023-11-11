Убийство жены Бишимбаева: в полиции Астаны сделали заявление о расследовании

В столичном департаменте полиции напомнили, что дело о смерти супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева расследуют по статье "Убийство", передаёт BaigeNews.kz.

"Расследование по факту убийства женщины в ресторане ведутся по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования находится на контроле руководства МВД", — сообщается на официальном аккаунте ведомства в Instagram.

В департаменте также напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.