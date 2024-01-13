Трагедия на руднике "Майкаинзолото": с места провала вывезли более 150 тысяч кубометров грунта

Продолжаются поиски автобуса с людьми, который провалился под землю на территории рудника "Майкаинзолото", передаёт BaigeNews.kz.

"Круглосуточно ведутся работы по расширению коллонного пути для проезда техники ко дну обвала. Всего вывезены более 150 тысяч кубометров грунта и горной породы. Сегодня 13 января спасатели ДЧС области дополнительно спускались ко дну обвала для определения вероятности схода грунта и горной породы к местонахождению автобуса. Опасность схода грунта сохраняется", —сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена: Саркыт Берликан и Олег Тышкевич. Это сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Они выехали на вызов о задымлении в районе шахты "Майкаинзолото".

Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

Тем временем, специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров, а это высота нескольких десятиэтажек.

В прошлые выходные к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Кроме того, сегодня к поисково-спасательной операции подключился гигантский подъёмный кран, с помощью которого специалисты спустились в место провала и установили георадар, привезённый из Балхаша. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это тот самый провалившийся автобус.

Между тем, полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.

Позже специалисты провели повторное геосканирование грунта для корректирования поисково-спасательных работ. На одном из заседаний оперштаба ход дальнейших действий обсудили с ветераном Иваном Терешковым, проработавшим 51 год горняком, из них более 42 лет на шахтах АО "Майкаинзолото".

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко.

Также глава ведомства сообщил подробности того, как автобус провалился под землю. По словам министра, оператор шахты рудника после хлопка вызывала спасателей. Этот хлопок мог быть вызван провалом земли. Однако из-за того, что все произошло ночью, никто не мог определить, что произошёл обвал земли.

Между тем, после того, как с места поисково-спасательных работ было вывезено уже больше 70 тысяч кубометров грунта и горной породы, спасатели приняли решение спустить в гигантскую воронку маркшейдер. Позже к операции привлекли дополнительную спецтехнику.