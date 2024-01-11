Дополнительную технику привлекли для поисково-спасательных работ на территории "Майкаинзолото"
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На место поисково-спасательных работ на территории АО "Майкаинзолото" привлекли малогабаритный экскаватор весом 3,5 тонны. Его задействуют для проведения раскопок после того, как тяжёлая техника проложит путь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасателями ДЧС Павлодарской области проведены работы на дне воронки по установке рейки маркшейдера и обозначения предположительного места нахождения автобуса сигнальной лентой. Продолжаются работы по расширению колонного пути для проезда техники. Всего с места обвала вывезено более 110 тысяч тонн грунта и горной породы", - уточнили в МЧС.
Комиссия по расследованию причин несчастного случая продолжает работу. Её члены спускались в шахту подземного рудника для определения воздействия поверхностного обрушения на подземные горные выработки.
В поиске провалившего автобуса задействованы 142 человека, 50 единиц техники, три кинологических расчёта и два БПЛА.
Ночью 4 января недалеко от шахты АО "Майкаинзолото" провалился автобус с тремя спасателями и водителем. В песке обнаружены тела двоих погибших. Их семьям выплатят по 4,5 миллиона тенге.
Начато расследование по факту гибели людей на руднике.