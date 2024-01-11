Дополнительную технику привлекли для поисково-спасательных работ на территории "Майкаинзолото"

"Спасателями ДЧС Павлодарской области проведены работы на дне воронки по установке рейки маркшейдера и обозначения предположительного места нахождения автобуса сигнальной лентой. Продолжаются работы по расширению колонного пути для проезда техники. Всего с места обвала вывезено более 110 тысяч тонн грунта и горной породы", - уточнили в МЧС.

Комиссия по расследованию причин несчастного случая продолжает работу. Её члены спускались в шахту подземного рудника для определения воздействия поверхностного обрушения на подземные горные выработки.

В поиске провалившего автобуса задействованы 142 человека, 50 единиц техники, три кинологических расчёта и два БПЛА.

Ночью 4 января недалеко от шахты АО "Майкаинзолото" провалился автобус с тремя спасателями и водителем. В песке обнаружены тела двоих погибших. Их семьям выплатят по 4,5 миллиона тенге.

Начато расследование по факту гибели людей на руднике.