Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области

В Павлодарской области продолжаются поисковые работы на месте обвала грунта в районе горного отвода АО "Майкаинзолото". Об их ходе и поисках пропавших спасателей рассказал аким региона Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz.

"С помощью геосканирования определено предполагаемое местонахождение автобуса, глубина залегания его верхнего края от дна котлована приблизительно составляет пять метров. Продолжаются работы по углублению прохода для заезда спецтехники. Всего вывезено более 37 тысяч кубометров грунта и горной породы. На заседании оперштаба ход дальнейших действий обсудили с ветераном Иваном Терешковым, проработавшим 51 год горняком, из них более 42 лет на шахтах АО "Майкаинзолото", - сообщил аким.

Специалисты повторно провели сканирование почвы, по результатам которого будет скорректирован ход поисковых работ.

В поисковых работах задействованы 139 человек, 47 единица техники. Поиск пропавших ведётся в круглосуточном режиме, не прекращаясь ни на минуту.