Спуск маркшейдера планируется на месте провала автобуса на Майкаине

Спасатели вместе с маркшейдером готовятся к спуску в воронку на руднике "Майкаинзолото", куда провалился автобус с людьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavon.kz.

"С места поисково-спасательных работ вывезено уже больше 70 тысяч кубометров грунта и горной породы. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Продолжаются работы по углублению прохода к возможному местоположению автобуса с помощью тяжёлой техники. На 9 января запланирован спуск спасателей ДЧС со специалистом маркшейдером для выяснения движения грунта и изменения дна воронки", - рассказал начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев.

В поисковых работах задействованы 142 человека, 49 единиц техники, три кинологических расчёта и два дрона.

Ночью 4 января недалеко от шахты АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке обнаружены тела двоих погибших. Семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

В выходные к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. Начато расследование по факту гибели людей на руднике.