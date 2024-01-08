На руднике АО "Майкаинзолото" продолжают искать двоих человек, оставшихся под завалами

Поисково-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" ведутся в круглосуточном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, продолжаются работы по углублению прохода с помощью тяжелой техники. Всего вывезено более 37 тысяч куб. м. грунта и горной породы.

"Проведено повторное геосканирование грунта для корректирования хода поисково-спасательных работ. Всего на месте происшествия задействованы 139 человек и 47 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, МИО, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи", - сообщили в МЧС.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена: Саркыт Берликан и Олег Тышкевич. Это сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Они выехали на вызов о задымлении в районе шахты "Майкаинзолото".

Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

Тем временем, специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров, а это высота нескольких десятиэтажек.

В выходные к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это тот самый провалившийся автобус.

Между тем, полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.