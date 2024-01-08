На руднике АО "Майкаинзолото" продолжают искать двоих человек, оставшихся под завалами
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Поисково-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" ведутся в круглосуточном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
По информации ведомства, продолжаются работы по углублению прохода с помощью тяжелой техники. Всего вывезено более 37 тысяч куб. м. грунта и горной породы.
"Проведено повторное геосканирование грунта для корректирования хода поисково-спасательных работ.
Всего на месте происшествия задействованы 139 человек и 47 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, МИО, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи", - сообщили в МЧС.
Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.
На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена: Саркыт Берликан и Олег Тышкевич. Это сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Они выехали на вызов о задымлении в районе шахты "Майкаинзолото".
Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.
Тем временем, специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров, а это высота нескольких десятиэтажек.
В выходные к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны. С помощью спецтехники спасатели на глубине пяти метров от дна провала обнаружили нечто металлическое, предположительно, это тот самый провалившийся автобус.
Между тем, полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.
Самое читаемое
- Пропавшую больше 10 дней казахстанку нашли полицейские
- Трагедия на руднике "Майкаинзолото": к поискам людей подключили дроны
- Вторая ракетка Казахстана победила в финале турнира в Австралии
- Карагандинский зоопарк просит жителей сдавать свои новогодние ёлки для зверей
- Легендарной Бибигуль Тулегеновой вручили орден "Бейбітшілік пен келісім"