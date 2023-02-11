Тела 19 погибших извлекли из под завалов в Турции казахстанские спасатели

Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана продолжают поисково-спасательные работы в Турции, где землятрясение унесло жизни около 20 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На сегодняшний день спасателями МЧС Казахстана спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 19-ти погибших, в том числе ребёнка", — сообщили в МЧС РК.

В городе Газиантеп развернут медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля, который также используется для обогрева личного состава. За сутки в среднем туда обращаются более 35 пострадавших.

"Основной нашей задачей является оказание неотложной экстренной помощи пострадавшим в результате ЧС, спасателям, а также родственникам и близким пострадавших. За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших. Среди них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, респираторные заболевания, также различные травмы. Ежесуточно в пункте обогрева личного состава обогреваются родственники и близкие пострадавших, в среднем от 40 до 50 человек. Медицинский пункт и медицинская служба центра медицины катастроф обеспечена всем необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами. Взаимодействуем с местными органами в порядке оказания экстренной и неотложной медицинской помощи", — рассказал руководитель филиала центра медицины катастроф МЧС РК по городу Алматы Жазылбай Козыбахов.

В Газиантепе казахстанские спасатели работают на трёх участках круглосуточно в две смены.

Первая группа спасателей проводит работу в девятиэтажном здании, которое полностью разрушено. Специалисты продолжают разюирать завалы, за это время они спасли четверых человек, извлекли тела четырёх погибших женщин.

Вторая группа спасателей проводит работу в частично разрушенном аварийном шестиэтажном здании, где есть угроза полного обрушения здания из-за потери несущей способности конструкций. Специалисты с применением инженерной техники демонтировали здание до третьего этажа и извлекли тела шестерых погибших. Работы по разбору завалов продолжаются.

Третья группа в полностью разрушенном шестиэтажном здании, откуда извлекли тела четверых погибших.

Второй эшелон казахстанских спасателей работет в полностью разрушенном здании в городе Нурдагы, в 69 километрах от Газиантепа.

"На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объёма и характера необходимой помощи. В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших удалось вызволить из под завалов объёмом более 18 тысяч кубометров, троих живых людей — мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно были переданы медицинским службам. Извлечено тело одного погибшего", — сообщили в МЧС РК.

Также по поручению Главы Государства в город Хатай была направлена группа спасателей и кинологический расчет. Объект проведения поисков — полностью разрушенный шестиэтажный дом. На этом объекте казахстанскими спасателями 9-10 февраля извлекли четыре тела, двое из них — граждане Казахстана, еще двое — граждане Турции.

Напомним, вТурции утром 6 февраля произошло сильнейшее за 100 лет землетрясение. Его магнитуда - 7,8 балла. Эпицентр находился неподалеку от города Газиантеп, где проживают более миллиона человек.

По последним данным, число жертв стихии выросло до 20 тысяч человек, а пострадавших — до 80 тысяч человек. Часть жертв землетрясения остаются неопознанными. Сейчас фотографии тел загружаются в базу данных для дальнейшей идентификации.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур до 12 февраля.

Министерство иностранных дел Казахстана запустило горячую линию для помощи казахстанцам, находящимся сейчас в Турции. Было установлено местонахождение более, чем 150 казахстанцев, им помогли установить связь с их родственниками в Казахстане.

После землетрясения перестали выходить на связь четверо друзей: трое казахстанцев и один гражданин Турции. Гражданку РК Сабину Мамадьярову нашли живой и вытащили из-под завалов. Также живой оказалась ранее без вести пропавшая казахстанка, которая из-за перебоев со связью не смогла позвонить родным.

Двое казахстанцев найдены погибшими: сначала стало известно о гибели Адиля Кадырбекова. затем спасатели сообщили о том, что найдено тело Мирболата Курмашева. Тела Адиля и Мирболата доставят на родину 11 февраля.

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В Турцию вылетели два борта со спасателями из Казахстана. При проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями в Турции казахстанские специалисты используют специальное оборудование - акустический прибор для поиска пострадавших под завалами.