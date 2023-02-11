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102Фото: Sputnik / Maxim Durnev
Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч
Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 213 человек, свыше 80 тыс. ранены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, часть жертв землетрясения остаются неопознанными. Сейчас фотографии тел загружаются в базу данных для дальнейшей идентификации.
Между тем, в Сирии, по последним данным, число жертв землетрясения достигло 3553. Минздрав Сирии сообщил о гибели 1387 человек, 2166 человек погибли на неподконтрольных Дамаску территориях.
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