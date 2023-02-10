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  • Тела погибших в Турции казахстанцев доставят в Казахстан 11 февраля
inform.kz Сегодня, 17:11
68
Сегодня, 17:11
68
Фото: inform.kz

Тела погибших в Турции казахстанцев доставят в Казахстан 11 февраля

Тела погибших в Турции казахстанцев - Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева - доставят в нашу страну 11 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Хотим заверить, что vинистерство иностранных дел окажет максимальное содействие в доставке тел погибших на родину. Ожидается, что тела наших соотечественников будут доставлены в Казахстан 11 февраля текущего года регулярным рейсом Анталья-Алматы, и все расходы будут покрыты государством", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

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#Адиль Кадырбеков #Мирболат Курмашев #тела
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:11
68
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