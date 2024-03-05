Силам и средствам надо быть в готовности – Олжас Бектенов о землетрясении в Алматы

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства поручил всем службам быть в готовности в связи с произошедшим землетрясением в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас продолжается оценка произошедшей ситуации. МЧС необходимо обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в стране. Силам и средствам надо быть в готовности", - сказал Бектенов.

Он подчеркнул, что все службы - МЧС, акимат и другие госорганы отреагировали на произошедшее. В этот раз были своевременно задействованы сирена и система оповещения. Население города эвакуировалось в пункты приема.

"К счастью, серьезного ущерба нет", - добавил глава правительства.

Он также подчеркнул, что нужно продолжить информационно-разъяснительную работу с населением. МЧС необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавиной обстановкой в горных регионах страны. При угрозе возникновения ЧС принимать меры по реагированию на них.

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