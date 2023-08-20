  • 20 Августа, 12:39
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Нулевая видимость и высокая температура: в шахте "Казахстанская" продолжают тушить очаги пожара

Сегодня, 11:44
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МЧС РК Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Фото: МЧС РК

После того, как на поверхность подняли тело последнего погибшего горнорабочего, в шахте "Казахстанская" продолжили ликвидировать очаги возгораний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Тело погибшего подняли в 1:23 ночи 20 августа.  В настоящее время основные усилия горноспасателей направлены на тушение оставшихся очагов пожаров в угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействованы два отделения горноспасателей. 

"Министр по ЧС Сырым Шарипханов ведётся дальнейший контроль за ходом проведения аварийных работ. Глава ведомства заслушал доклады руководства РЦШ ПВАСС и отметил, что  спасатели работают в условиях чрезвычайно опасности: сплошной задымленности, нулевой видимости, множества очагов пожаров, высокой температуры в выработках на больших глубинах", — сообщили в МЧС.

Министр по ЧС выразил благодарность руководству и личному составу РЦШ ПВАСС за эффективное проведение поисковых работ и поставлена задача обеспечить ликвидацию оставшихся очагов пожаров с соблюдением техники безопасности личным составом.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло  возгорание конвейерной ленты. В момент аварии  под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, больницах  находятся 11 рабочих, из них 9 человек — в Караганде, и два —  в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли.  Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем.  19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это:  Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился  с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

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