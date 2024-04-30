Карагандинцы требуют срочно решить проблему с перебоями с электричества и тепла

Жители некоторых районов Караганды жалуются на низкое напряжение и частое отключение электричества. Также из-за массовой застройки во время отопительного сезона в квартирах становится холоднее с каждым годом. О причине дефицита тепло-и электроэнергии в шахтерской столице узнал корреспондент BaigeNews.kz.

"Спальные" районы Караганды, в частности Юго-Восток переживают интенсивную застройку. Из-за дефицита энергии в городе не раз возникали скандалы, связанные с застройщиками. Жители старых домов возмущены тем, что с появлением новых ЖК по соседству, начались перебои с электричеством и теплом.

"За последние 2-3 года только на нашей улице было построено 3-4 многоэтажных жилых комплекса. Мы, жители старых домов, начали сильно ощущать нехватку и электроэнергии, и тепла. Если раньше я открывала зимой форточки, потому что порой бывало жарко в квартирах, то сейчас мы дома ходим в теплой одежде всю зиму. Но это пол беды. Часто стало выбивать электричество. Особенно это ощущается в межсезонье, когда отопление еще не подключили или отключили, а на улице еще прохладно. Скорее всего люди включают обогреватели. А мы не можем одновременно включить плиту и что то еще. Потому что сразу выбивает автомат. Напряжение стало слабым. А электрокомпании это отрицают. Да и тепло стало поступать не так как раньше. Ведь всем понятно, что эти новостройки к старым сетям врезаются и подключаются", - говорит жительница Караганды Мария Семенова.

Однако в ТОО "Караганды Жарык" отрицают факт перезагруженности сетей.

"По данному вопросу сообщаем: по ул. Волочаевской на сегодняшний день энергодефицита нет. Сеть в данном районе не загружена. Новые построенные дома не влияют на уровень напряжения, так как запитаны с отдельной линии. При слабом напряжении потребители могут обратиться с заявлением в ТОО "Караганда Жарык". Сотрудники проверят и примут необходимые меры", - сообщили в пресс-службе компании.

О том, что в Юго-Восточной части города ощущается нехватка тепла и электроэнергии говорил и сам аким города. Да и управление энергетики не отрицает этого.

"За последние десять лет потребление энергоресурсов с 2013 года растет на 2-3% в год. К примеру, если брать электроэнергию, то по информации системного кооператива Kegok, то по итогам прошлого года объем производства составил 14 млрд кВт/ч, а потребление – 19 млрд кВт/ч. То есть дефицит электроэнергии составляет 5 кВт/ч. Мы получаем его из внешних источников. Есть дефицит. И дефицит идет в связи с ростом спроса. Потому что каждый год мы строим различные социальные объекты, развивается сфера жилищного строительства. Так что это нормально", - говорит главный специалист отдела энергетики Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Гульбарам Адельгожина.

Если власти думают, что это нормально, то жители с этим не согласны. И они требуют решения проблемы. А решением является строительство третьего тепловывода от ТЭЦ-3 к Юго-Востоку.

"В целом не только в Карагандинской области, но и по всей стране на станциях энергоисточниках, а также на сетях будь то тепломагистрали, электросети и водопроводные трубы, все они изношены. И об этом всем известно. На сегодняшний день для снижения изношенности сетей, для переоборудования и реконструкции энергоисточников осуществляются некоторые проекты. Все эти мероприятия направлены на обеспечение энергобезопасности потребителей. Так как работа коммунальных предприятий, предоставляющих услуги потребителям, напрямую зависят от исправной работы энергоисточников. Чтобы обеспечить это в ТЭЦ-3 Караганды, в ТЭЦ-2 Темиртау, в Топарском ГРЭС, в ТЭЦ города Балхаша до 2028 года запланировано ввести в эксплуатацию дополнительно 3 котла и 4 турбины. Это даст для области еще 410 МВт электроэнергии и 430 Гкал теплоэнергии", - добавила Гульбарам Адельгожина.

Однако вторая главная проблема жителей "спальных" районов Караганды - перебои электроэнергии. По данным управления энергетики в области изношенность электросетей составляет более 61%. Чтобы решить проблему запланированы инвестиционные программы электрораспределительных и теплоснабжающих учреждениях, ремонт инженерных сетей. В этом плане до 2025 года будет отремонтировано и реконструировано 130 километров инженерных сетей, уверяют в управлении энергетики. А пока что жителям приходится наблюдать частые перебои в работе электросетей.

"Я живу рядом с трансформаторной подстанцией "Караганды Жарык". За год как минимум два раза там были аварии. Провода дымили, несколько улиц Юго-Востока остались без света. Когда строили эту подстанцию, рядом с ним не было домов, она была на окраине города. А сейчас там очень близко находятся жилые дома. Насколько это безопасно и соответствует ли нормам. Понятно что сети не выдерживают количество новых объектов. В акимате, в компании говорят нам, что инвестиции вкладывают, что ремонтируют, а мы не видим результатов. Из-за резкого отключения много приборов сгорает в квартирах. Мы уже на всю дорогую бытовую технику купили стабилизаторы. По вечерам они частенько начинают пищать", - сетует карагандинка Айман Онбаева.

Но как утверждает энергораспределяющая компания, перебоев с электричеством нет. И будем надеяться, что в городе не будет очередного полного блэкаута как в сентябре 2023 года.