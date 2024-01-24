"Кто должен позаботиться о нас? Билл Гейтс или Илон Маск?": Мажилисмен возмутился отсутствием SMS о землетрясении в Алматы

Депутат мажилиса Сергей Пономарев на пленарном заседании поднял вопрос оповещения казахстанцев о землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы почему-то получили информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национальных операторов. Возникает вопрос о том, кто должен в критических ситуациях позаботиться о нас? Билл Гейтс или Илон Маск? Что с нашими системами оповещения не так? Почему не срабатывают каналы связи? Какое решение мы можем найти в рамках этого законопроекта?", - спросил Пономарев депутата Екатерину Смышляеву, которая представляла законопроект об информатизации.

Депутат ответила, что система оповещения не сработала из-за того, что источник информации не вовремя подал информацию.

"В законе есть обязательства операторов связи по рассылке коротких сообщений. Они по срокам никаким образом не ограничены. Они могут рассылаться в течение дня. Поэтому, наверное, видим необходимость пересмотреть и ввести понимание мгновенных сообщений, как в ЧС. Они должны быть короткими, мгновенными и рассылаться всем. По этому обязательству в рамках законопроекта мы можем поработать. Второй момент - есть сегодня технологии рассылки. Они не внедрены в промышленной эксплуатации, рассылки в пилоте только использовались. Эту задачу нужно решать в рамках отдельной бюджетной комиссии, на это нужно дополнительные средства", - сказала Смышляева.

Отметим, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы 23 января на аналогичный вопрос о том, почему же не было рассылки, ответили, что "отошли от этой практики". А премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства раскритиковал действия ДЧС, отметив, что перед землетрясением необходимо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения.

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

Землетрясение ощущалось в Астане, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях. Оно было зарегистрировано также в Кыргызстане и Узбекистане.

Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев обратился с заявлением к жителям и гостям Алматы. Он сообщил, что сейсмические события идут на угасание, и поводов для паники нет.

После произошедшего в Казахстане планируют направить пять миллиардов тенге на развитие института сейсмологии. В ДЧС также сообщили о том, что в стране планируют возродить специальность сейсмолога.