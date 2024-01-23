Специальность сейсмолога планируют возродить в Казахстане

Сейсмологов начнут готовить в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени Каныша Сатпаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ходе брифинга по землетрясению в Алматы директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев указал на дефицит сейсмологов в Казахстане. Это, по его словам, связано с тем, что в стране ни в одном вузе не готовят специалистов этой сферы.

"Постановлением правительства 2022 года на основании приказа госимущества и приватизации от 1 декабря 2023 года институт сейсмологии и сейсмологическая опытно-методическая экспедиция были реорганизованы путём слияния в Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований. Мы сейчас совместно с МЧС возрождаем специальность сейсмологии, которой не обучали в высших учебных заведениях нашей страны", - рассказал Даулет Сарсенбаев.

По его словам, ранее проблему пытались решить, привлекая и переквалифицируя инженеров, специалистов по горному делу, геологов, геофизиков. Тем не менее потребности в кадрах остаются.

Сарсенбаев также отметил, что на сегодняшний день идёт подготовка соответствующей документации к открытию специальности сейсмологии в КазНИТУ имени К. Сатпаева.