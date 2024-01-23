На развитие Института сейсмологии в Казахстане направят пять млрд тенге

Министерство науки и высшего образования РК направит на развитие Института сейсмологии до пяти миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Институт сейсмологии является подведомственной организацией МЧС. Мы в рамках программы целевого финансирования увеличиваем финансирование института с прошлого года, у нас была отдельная программа.

В этом году уже закладываем большой пакет финансирования на соответствующие оснащение, усиление кадрового потенциала. Мы предварительно закладываем порядка 4-5 млрд тенге, но точная сумма будет уточнена после заседания научно-технической комиссии, по итогам конкурса", - сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.