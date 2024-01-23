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На развитие Института сейсмологии в Казахстане направят пять млрд тенге

Сегодня, 16:49
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Baigenews.kz Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49
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Фото: Baigenews.kz

Министерство науки и высшего образования РК направит на развитие Института сейсмологии до пяти миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Институт сейсмологии является подведомственной организацией МЧС. Мы в рамках программы целевого финансирования увеличиваем финансирование института с прошлого года, у нас была отдельная программа.

В этом году уже закладываем большой пакет финансирования на соответствующие оснащение, усиление кадрового потенциала. Мы предварительно закладываем порядка 4-5 млрд тенге, но точная сумма будет уточнена после заседания научно-технической комиссии, по итогам конкурса", - сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Ранее в ДЧС сообщили о том, что в стране планируют возродить специальность сейсмолога.

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