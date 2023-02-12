Гуманитарную помощь на 30 миллионов тенге отправили актюбинцы в Турцию

Фото: пресс-служба аэропорта Актобе

Более 11 тонн гуманитарной помощи общей стоимостью около 30 миллионов тенге самолётом отправили из аэропорта Актобе жителям, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил директор аэропорта Дастан Малиев, помощь собирали волонтёры, бизнесмены и неравнодушные жители региона.

"Также по поручению акима Актюбинской области прорабатывается вопрос оказания содействия в доставке гуманитарной помощи от казахстанцев из Мангистауской, Туркестанской областей и Шымкента в Турцию", — сказал Дастан Малиев.

Напомним, землетрясение, которое произошло 6 февраля стало самым мощным в Турции с 1939 года. По последним данным СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

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Министерство иностранных дел Казахстана запустило горячую линию для помощи казахстанцам, находящимся сейчас в Турции. Было установлено местонахождение более, чем 150 казахстанцев, им помогли установить связь с их родственниками в Казахстане.

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Ранее посольство Казахстана обратилось к казахстанцам, обучающимся в Турции. Дипломаты опубликовали контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций.

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Фото: пресс-служба аэропорта Актобе