Двух погибших шахтеров проводили в последний путь в Шахтинске

В Шахтинске простились с двумя горняками. Тела Виталия Слюнькова и Виктора Бургуна обнаружили в горящей шахте первыми. Проститься с шахтерами, которые проработали под землей почти 40 лет, пришел почти весь город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Всего в списке погибших пять фамилий. Самому молодому было 27 лет. В компании "АрселорМиттал Темиртау" уже озвучили, что семьям выплатят зарплату за 10 лет, выделят квартиры, а детей бесплатно обучат в вузах страны.

В то, что Виталий Слюньков не смог выбраться на поверхность, кажется, и сегодня никто не верит. За 39 лет работы под землей он никогда не брал больничный и шахту знал как свои пять пальцев. Поэтому теперь родные больше всего хотят узнать, что же помешало сильному и опытному горняку выйти из забоя.

"Если бы снизили пенсионный возраст до 55 лет хотя бы, не до 50, хотя бы до 55 лет, он бы ушел. Это было неожиданно. Это случилось в четверг. В субботу он собирался в футбол играть. Он у нас был спортсменом. Всю жизнь играл в футбол", - говорит сестра погибшего Елена Гриднева.

Стало известно, что все пятеро были ближе всего к эпицентру. Шахтеры говорят: чтобы спастись, погибшие не смогли преодолеть каких-то 50 метров. Но эти 50 метров и сейчас считаются самыми опасными.

"Говорят, там 50 метров не дошли. А там ползли все по трубоставу, по балкам, потому что видимость вообще нулевая была. Там уклон сильный, по уклону очень тяжело подниматься. Тем более когда ты включен в спасатель, кислорода не хватает. Они знали, где свежая струя, просто не дошли чуть-чуть. Здоровья, видать, не хватило", - отмечает Виктор Пилипюк.

Тело 58-летнего Виктора Бургуна подняли на поверхность уже на следующий день после ЧП. К этому времени эксперты говорили, что шансов на спасение крайне мало. Самоспасатель, с помощью которого горняки могут дышать, рассчитан максимум на пять часов. Но родные и коллеги до последнего надеялись на чудо и опыт. На шахте он проработал 39 лет. Запомнился трудолюбием и чувством юмора, которое есть только у шахтера – человека, каждый день рискующего жизнью.

"Молодежь приходила – давали ему, он был наставником. Молодец, вот быстро учил пацанов начинающих. Ну и конечно, без шуток в шахте вообще нельзя работать", - вспоминает Вячеслав Яковлев.

В списке погибших пять фамилий. Самому старшему 59 – это как раз Виталий Слюньков. В ближайшее время планировал перебраться к жене и двум сыновьям в Россию. Самому молодому – всего 27. Илья Старовойт в сентябре собирался отметить важное событие: год своему сыну Макару. По странному совпадению тела погибших из пылающей шахты доставали по старшинству. Сначала подняли Виталия Слюнькова, затем – Виктора Бургуна. Далее нашли Дениса Стешина, Артура Халикова и последним обнаружили самого младшего из погибших горняков – Илью Старовойта.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, больницах находятся 11 рабочих, из них 9 человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что пПосле ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.