Тучи насекомых атакуют жителей Туркестанской области

По словам жителей села Шенгельды Туркестанской области, из-за расплодившихся насекомых люди боятся лишний раз выходить на улицу. И такая проблема здесь длится уже 10-й год, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

С наступлением тепла сельчане потеряли покой. Их буквально терроризирует мошкара. Чтобы выйти на улицу, людям приходится "вооружаться" масками и полотенцами.

"Насекомое укусило мой глаз. Теперь на этом месте появятся болячки. Проходят они не быстро, полгода нужно, чтобы излечиться", — рассказала жительница села Шенгельды Бейсенкуль Юсупова.

Проблема с насекомыми наблюдается ежегодно, а в этом году их количество непереносимо огромно. По словам сельчан, все из-за крупного водоема Коксарай, который расположен неподалеку от села.

"В прошлом году распыляли какое-то вещество, которое распространяется максимум на 5-6 метров. Результатов, как вы видите, нет. В этом году мошкары даже больше стало", — отметил житель села Шенгельды Хамит Адасканов.

Борьба с вредителями идет втрех городах и четырех района области. Для проведения работ из бюджета выделено 622 миллиона тенге.

"В районе продолжается борьба с насекомыми. Нет методов, которые позволили бы полностью уничтожить всех вредителей", — отметил руководитель отдела ЖКХ Отырарского района Саттар Налибай.

Сейчас специалисты принялись за активные исследования, которые позволили бы избавиться от назойливых насекомых. Жителям же пока придется самим бороться с вредителями.