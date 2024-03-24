Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло 137

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщил СК. Отмечается, что трое погибших — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

Ранее сообщалось о 133 погибших. По информации МЧС, пострадали 154 человека. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая ещё продолжается. В Москве начали процедуру опознания погибших в теракте.

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ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четыре из которых принимали непосредственное участие в теракте. Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы и всех обстоятельств теракта.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус Сити Холл".