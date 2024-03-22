В московском концертном зале "Крокус Сити Холле" произошла стрельба: есть погибшие

Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В партер Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", - сообщили очевидцы.

По их словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар". "Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", - рассказал он.

В здании начался пожар.

Telegram-канал 112 сообщает, около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе. В сети публикуют кадры расстрела людей террористами.