Для казахстанцев открыта горячая линия в связи с терактом в Москве

Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство РК в России.



"В связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14", – указывается в сообщении.

По данным Telegram-канала "РИА Новости", в Москве идёт эвакуация людей из концертного зала "Крокус сити холл", где произошёл теракт, и ведётся поиск преступников.

По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар. В настоящее время продолжается тушение пожара.

В ФСБ России подтвердили наличие погибших и пострадавших в ходе теракта, но официальные данные пока не озвучены.

Около "Крокус сити холла" работают более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Первые пострадавшие уже поступили в медицинские учреждения, заявили в Минздраве.

В эти выходные в Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. В аэропортах, поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей усилены меры безопасности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (Террористический акт).