Спасательная операция в Crocus City Hall завершена

Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена", но поисковая еще продолжается, сообщил губернатор Московской области России Андрей Воробьев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Interfax.ru.

"Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что за сегодняшний день "спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала".

Воробьев напомнил, что за сутки из-под завалов достали 133 тела погибших, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших.

"Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек", - добавил он.

Также Воробьев сообщил, что "ночью приступим к созданию проема с западной стороны Крокуса, это позволит облегчить доступ к концертному залу".

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы на месте теракта.

"Спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы. Сейчас есть сложность - затруднен доступ к стене, которую необходимо снести. В ближайшее время подъедет специальная малая техника, которая поможет очистить доступ и обеспечит спасателям проход. Это поможет продолжить поисковую операцию", - написал он в своем телеграм-канале.

Вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу.