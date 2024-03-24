Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" достигло 154

Министерство здравоохранения Московской области обновило список госпитализированных в медучреждения Москвы и Подмосковья пострадавших в теракте, который произошел 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл". Всего в нём 154 фамилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Так, троих пострадавших уже выписали из подмосковных больниц, но на стационарном лечении остаются 107 человек, еще 44 - на амбулаторном.

Ранее сообщалось о 152 пострадавших

Напомним, Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Ранее сообщалось,что погибли 133 человека. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал списки пострадавших.

Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена", но поисковая еще продолжается.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия.

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали.