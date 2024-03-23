Информация о погибших или пострадавших казахстанцах при теракте в Москве не поступала – МИД

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления. Сейчас в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897-71-14", – сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве.

По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар.

По предварительным данным, в ходе теракта погибли 40 человек и сто пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (Террористический акт).