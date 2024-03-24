В Москве начали процедуру опознания погибших в теракте в "Крокусе"

Процедура опознания тел погибших в теракте, который произошел в концертном зале "Крокус сити холл", начата в Москве, она будет вестись круглосуточно. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"В Москве начаты процедуры опознания погибших в результате трагедии в "Крокус сити холле". Процедура проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель.

"Родственникам на месте помогают оформить все документы. Организована служба психологической поддержки. Процедура проходит в бюро круглосуточно", — заключается на сайте.

Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошёл теракт. Неизвестные устроили стрельбу перед началом концерта группы "Пикник". Позже в здании произошёл взрыв и начался пожар.

Следственный комитет сообщил, что погибли 133 человека, пострадали — 154. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая ещё продолжается.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четыре из которых принимали непосредственное участие в теракте. Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы и всех обстоятельств теракта.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус Сити Холл".