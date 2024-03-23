Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве, не пострадали в теракте - Миннауки

Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус Сити Холл", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

“По программе "Болашак" и "500 ученых" в Российской Федерации обучение на данный момент проходят 32 казахстанца, 24 стипендиата находятся в г.Москва. Никто из стипендиатов не пострадал. Все стипендиаты вышли на связь и находятся в безопасности”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области произошел террористический акт. После теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. По предварительным данным ФСБ России, в ходе теракта погибли 40 человек.

По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (Террористический акт).

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".