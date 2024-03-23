  • 23 Марта, 01:08
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Токаев соболезнует Путину в связи с жертвами в ходе московского теракта

Сегодня, 00:23
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 00:23
Сегодня, 00:23
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Акорды.

"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве", – заявил Токаев.

Он считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.

По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

Для казахстанцев открыта горячая линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл" по телефону 8 (925) 897-71-14. 

По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар.

По предварительным данным, в ходе теракта погибли 40 человек и сто пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (Террористический акт).

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