Число погибших в результате теракта в Подмосковье возросло до 133

Возросло число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - сообщили в Следственном комитете России.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших.

Казахстанцы выражают глубокие соболезнования российским гражданам в связи с трагическими событиями в Подмосковье и несут цветы к зданиям Генконсульств.

В телефонном разговоре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

Глава нашего государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.