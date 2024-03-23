Число погибших в результате теракта в Подмосковье возросло до 133
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Возросло число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, передаёт BaigeNews.kz.
"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - сообщили в Следственном комитете России.
Ранее стало известно о состоянии пострадавших.
Казахстанцы выражают глубокие соболезнования российским гражданам в связи с трагическими событиями в Подмосковье и несут цветы к зданиям Генконсульств.
В телефонном разговоре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.
Глава нашего государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.
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