Число погибших в аварии на шахте имени Костенко выросло до 36

В "АрселорМиттал Темиртау" обновили данные о числе погибших и пропавших без вести в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"На момент написания подтверждено 36 погибших, 10 шахтёров все еще пропали без вести. В момент взрыва под землёй находились 252 человека. Невозможно подобрать слова, которые адекватно отреагировали бы на произошедшую огромную трагедию. Наши мысли особенно обращены к семьям тех, кто потерял близких, а также к их коллегам и сообществам, понесшим тяжелую утрату. Мы понимаем, что не существует адекватной компенсации за понесенные ими потери, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать их в предстоящие недели и месяцы", — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее в МЧС сообщали о 35 погибших и 11 пропавших без вести.

По данным МЧС, в аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". Продолжается контроль газовой обстановки.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. 20 шахтёров с места аварии были госпитализированы в больницу.

Также стали известны имена первых пяти погибших горняков: Виталий Мордасов, Александр Югай, Ербулат Адампаев, Владимир Петренко и Альберт Сайфутдияров.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На встрече c родными горняков Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что семьям окажут всемерную помощь.

Глава государства провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана. Новым руководителем предприятия назначен бывших заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. Шахты "АрселорМиттал Темиртау" приостановили работы.