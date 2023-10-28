Шахты "АрселорМиттал Темиртау" приостановили работы

В "АрселорМиттал Темиртау" приняли решение о проверке безопасности всех своих шахт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Работа шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена на ближайшие сутки. За это время будут проведены проверки газовой защиты", — говорится в сообщении предприятия.

Напомним, предварительной причиной аварии на шахте имени Костенко стал взрыв газометана. На момент ЧП в шахте находилось 252 человека, 206 горняков успели выйти на поверхность. В шахте найдены тела 28 горняков, продолжаются поиски ещё 18 человек. Ещё 18 шахтёров были госпитализированы с места аварии.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Прибывший на место трагедии Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана. Кроме того, президент назвал имя нового руководителя компании. Им стал Вадим Басин, который ранее работал на "АрселорМиттал", а также был заместителем акима области.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всемерную помощь, а 29 октября объявят днём национального траура.