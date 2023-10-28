Стали известны имена первых погибших на шахте имени Костенко

Имена первых опознанных горняков назвал директор шахты имени Костенко Сергей Мустивко на встрече с семьями погибших и пострадавших рабочих, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Сергея Мустивко, первыми из шахты подняли тела восьмерых человек, из них опознали имена:

Мордасов Виталий Анатольевич

Югай Александр Викторович

Адампаев Ербулат Муратович

Петренко Владимир Ильич

Сайфутдияров Альберт Рифович

По словам директора шахты, остальных погибших опознать cейчас невозможно.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. На данный момент известно о 33 погибших, ещё 13 горняков остаются под землёй. По мнению главы МЧС, шансы найти их живыми всё ещё есть, но они невысоки.

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