Семьям пострадавших окажут всемерную помощь — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"От своего имени и от имени Правительства выражаю соболезнования. Это трагедия. Я все понимаю, поэтому специально прибыл сюда. Будем принимать меры, в том числе окажем помощь семьям пострадавших. Стоит задача – оказать всемерную помощь по линиям Правительства, акимата и благотворительных обществ, чтобы семьи погибших и пострадавших ни в чем не нуждались", – отметил Глава государства.

Президент сообщил, что 29 октября объявят Днём общенационального траура, и будут приняты соответствующие меры в отношении компании "АрселорМиттал Темиртау".

По его словам, первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших

"Первое – спасательные работы. Второе – нам нужно определить точное количество пострадавших и нуждающихся в лечении. Третье – в связи с такой катастрофой мы окажем материальную помощь всем пострадавшим семьям. Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – подчеркнул Президент.

Глава государства также сообщил, что сейчас рассматриваются новые подходы по выходу на пенсию шахтёров.

Напомним в шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау", по предварительным данным, произошёл взрыв газометана. Погибли более двух десятков горняков, 18 шахтёров госпитализированы. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Президент поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что предприятия теперь передадут в госсобственность Казахстана, при этом оформление сделки уже завершается.