Смаилов навестил в больнице пострадавших горняков

Премьер-министр страны Алихан Смаилов посетил горняков, пострадавших в результате пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В настоящее время необходимое лечение в Многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж.Макажанова получают 20 пострадавших.

Пациенты были полностью обследованы с применением различных аппаратов, в том числе КТ и УЗИ, а также привлечением специалистов разных профилей.

У большинства из них – отравление газами, при этом у всех состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Премьер-Министр подчеркнул, что пострадавшим должна быть оказана вся необходимая медпомощь.

"Желаю вам быстрее выздороветь и вернуться к семьям", — сказал Алихан Смаилов.

Один из горняков спросил, на какую помощь могут рассчитывать семьи погибших шахтеров.

"Это действительно большая катастрофа. Мы очень сожалеем и скорбим, разделяем эту горечь. Сегодня Глава государства дал поручения – семьям погибших выделят все необходимые средства. Полностью поддержим: жильё, погашение кредитов, обучение детям, единовременные выплаты. Все это будет обеспечено", — сказал премьер.

По последним данным от МЧС, на месте ЧП найдены тела 32 горняков, продолжаются поиски ещё 14 человек. По предварительным данным, это был взрыв газометана. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Прибывший на место трагедии Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всемерную помощь, а 29 октября объявят днём национального траура.

Также президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.