Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 79-й годовщиной великой Победы, передаёт BaigeNews.kz.

"9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан внёс огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле.

"Ратные и трудовые подвиги наших соотечестве нников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее. Низкий поклон нашим ветеранам! Здоровья и благополучия всем согражданам! Пусть этот великий День напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир! С Днем Победы!", — говорится в тексте поздравления президента.