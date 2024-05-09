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Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы

Сегодня, 08:00
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Акорда Сегодня, 08:00
Сегодня, 08:00
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 79-й годовщиной великой Победы, передаёт BaigeNews.kz.

"9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан внёс огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле.

"Ратные и трудовые подвиги наших соотечестве нников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее. Низкий поклон нашим ветеранам!  Здоровья и благополучия всем согражданам!  Пусть этот великий День напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир! С Днем Победы!", — говорится в тексте поздравления президента.

 

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