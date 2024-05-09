Новый чемпион мира высмеял Жанибека Алимханулы

Доминиканский боксёр Карлос Адамес, накануне официально ставший новым чемпионом мира WBC в среднем весе, ответил обладателю титулов по версиям IBF и WBO Жанибеку Алимханулы из Казахстана на его обращение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, что WBC повысил Адамеса из статуса "временного" чемпиона мира после того, как лишил титула Джермалла Чарло.

Алимханулы в соцсети Х обратился к Карлосу с поздравлением, а также призвал его устроить объединительный поединок:

"Карлос Адамес, добро пожаловать в мой клуб. Поздравляю! Теперь ты чемпион мира, давай устроим бой. Давай сделаем это! Мы готовы! Четыре пояса! WBC, IBF, WBO и The Ring", — написал "Казахский стиль".

На что Адамес отреагировал ироничным ответом:

"Спасибо за поздравления, но какой клуб ты имеешь в виду? Если это элитный клуб, то вы всё еще не в нём. Хотя ты не дал мне даже один день насладиться моим титулом. Получить еще три — не проблема", — говорится в сообщении доминиканца.

Напомним, по информации аккаунта Mo Boxing No Problem, Жанибек Алимханулы в своём следующем бою проведёт обязательную защиту титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBO. Соперником, как ранее сообщали другие инсайдеры, станет новозеландец с российскими корнями Андрей Михайлович.