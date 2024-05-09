Где лечили раненых в бою солдат: история семипалатинских эвакогоспиталей

В годы Великой Отечественной войны в Семее работало пять эвакуационных госпиталей, куда привозили раненных солдат, командиров, офицеров. Под крышами этих медучреждений и под надёжной защитой опытных медиков бойцы восстанавливались, порой чудом. 74% красноармейцев, обретших в городе на Иртыше вторую жизнь, снова возвращались на фронт. А тех, кто умирал, с почестями хоронили на особенном кладбище, где покоятся представители разных религий и национальностей. Здесь есть мемориальный комплекс, который посвящён памяти умерших в эвакогоспиталях, и чья история объединила несколько поколений. Как это произошло, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Долина памяти

Старое кладбище в районе Силикатного завода расположено на выезде из Семея в городской черте вдоль Горбатого моста. Со стороны – ничем не примечательный, запустелый погост. А стоит зайти в ворота - попадаешь в далёкое прошлое.

Поначалу впечатляют надгробия. Они созданы больше полувека назад из дерева, металла, кирпича. Многие вручную. Разного цвета и формы, без шаблонов и вычурности. Затем начинаешь замечать, что в этой "долине памяти" навершия усыпальниц перемешаны так же, как солдаты в бою — кресты, полумесяцы, ветеранские звёзды. Здесь похоронены люди разных национальностей, которых объединило стремление любыми силами разбить врага и обеспечить потомкам мирное небо.

Старое кладбище. Здесь похоронены ветераны/Фото АльбиныХалел

Ещё через десяток метров приходит понимание, что проходишь мимо навечно уснувших героев. Здесь похоронены ветераны войны, умершие в послевоенные годы. А ещё те солдаты, которые погибли от смертельных ран в эвакуационных госпиталях Семипалатинска. В городе есть два таких захоронения. Самый молодой солдат, обретший здесь покой, — 19-летний парень, который умер в июле 1945 года.

В память о них на этом кладбище в 1982 году установили мемориальный комплекс с обелиском в центре, он является памятником истории местного значения. Имена погибших выбиты не только в памяти и записаны в когда-то секретных документах, но и на гранитной плите. Здесь фамилии воинов из самых разных стран, а над ней, незабвенный символ — красная звезда.

Обелиск воинам, умерших в госпиталях Семипалатинска/ Фото АльбиныХалел

В этом году городское краеведческое общество "Прииртышье" добилось для памятника особого внимания. Исследователи родного края организовали уборку и акцию памяти.

При участии краеведов, сотрудников отдела ЖКХ, курсантов военной школы впервые за долгое время комплекс привели в порядок. За один только субботник энтузиасты собрали и вывезли машину мусора, подготовив памятную локацию ко Дню Победы.

А накануне у мемориала возложили цветы. Собрались общественники из неправительственных объединений города, Совета ветеранов, представитель Координационного совета организаций российских соотечественников РК, школьники, студенты. Настоятель Воскресенского собора провёл панихиду в память похороненных здесь воинов. Собравшиеся читали стихи, делились воспоминаниями эвакуированных бойцов и медперсонала, которые ставили на ноги раненых солдат.

Возложение цветов/Фото АльбиныХалел

Вице-консул Генерального консульства РФ в Усть-Каменогорске, руководитель представительства Россотрудничества Александр Дяченко весьма удивился, когда узнал, что треть эвакуированных в Казахстан с боевых полей солдат снова возвращались на фронт.

В Семее помнят и чтят отважных дедов и прадедов/ Фото АльбиныХалел

"Читая статистику, удивляешься, что 74% тех, кто попал в эвакогоспитали Семипалатинска, вернулись обратно на фронт фактически в полном здравии. Это говорит о том, что все, кто жил и работал в то время, не щадя своего здоровья, помогал раненым солдатам восстанавливаться, помогал им обретать бодрость духа и возвращаться на Родину. Это подвиг и медперсонала, и тех, кто обеспечивал госпиталь всем необходимым. Очень ценно знать и понимать, что эти люди внесли вклад в нашу счастливую жизнь", — поделился впечатлением вице-консул Александр Дяченко во время возложения.

Стоит отметить, что в этом году при поддержке Россотрудничества восстановили аналогичный мемориальный комплекс в Кызылорде. Горожане надеются, что такая же участь ждёт и семейский обелиск.

Остаться в живых

На кладбище похоронены 96 раненых солдат из эвакуационных госпиталей. Эти данные стали известны широким массам благодаря кропотливой работе, организованной членом краеведческого общества "Прииртышье" Любови Кравченко. Она 38 лет проработала в 6-й гимназии Семея. Именно там учился Александр Силин, в 22 года получивший звание Героя Советского Союза за форсирование Днепра. 35 лет из своей практики она возглавляла школьный краеведческий музей.

Любовь Кравченко. Член краеведческого общества "Прииртышье"/ Фото АльбиныХалел

В 2003 году она вместе с учениками среднего звена заинтересовалась работой эвакуационных госпиталей. Со своей командой она изучала архивы, собирала фотографии, разговаривала с ветеранами войны, работниками тех самых лазаретов, в живых на тот момент осталось единицы. Эти документальные факты и воспоминания в результате вошли в сборники.

Её благую цель поддержали сотрудники местного архива, музеев, военного госпиталя. Пожалуй самые интересные документы засекретили и после закрытия госпиталей отправили в Санкт-Петербург. Это списки эвакуированных в Семей раненых. Любовь Борисовна обратилась и туда. Ей пришёл ответ о тех самых 96 погибших.

Во время акции памяти у мемориала краевед вернула собравшихся в прошлое и рассказала о том, как Семей в годы войны спасал будущих героев.

Город-госпиталь

"С осени 1941 года в Семипалатинск стали поступать раненые. В нашем городе было открыто пять эвакогоспиталей, наполняемостью от 500 до 1000 человек. Так как наш город находился далеко от фронта, то, естественно, сюда привозили тяжелораненых солдат. Большинство из них — 74% — возвращались на фронт. Ни одна армия мира не имела таких показателей. С эшелонами раненых солдат приезжали и врачи, их эвакуировали из разных городов бывшего Советского союза. Они работали в наших госпиталях бок о бок с местными докторами и совсем молодыми медсёстрами", — поделилась реалиями того времени Любовь Кравченко.

Фото: АльбиныХалел

С началом войны в городе образовались курсы сандружинниц, на которые записались многие старшеклассницы.

Госпитали располагались в больницах, школах, средних и высших учебных заведениях. На санитарных поездах привозили сотни ранбольных. Сортировочный госпиталь, в котором распределяли пациентов, сначала устроился в педагогическом училище, которое за 20 лет до начала войны закончил казахский писатель и драматург Мухтар Ауэзов. Позже лечебница переехала в финансовый техникум.

А в легендарном здании бывшей женской гимназии располагался госпиталь № 3593 на 600 коек. Лечебница № 3442 разместилась в клубе им. Кирова, № 1006 - в здании техникума мясокомбината. Общая мощность госпиталей Семипалатинской области насчитывала 3300 коек.

Здание бывшей женской гимназии/ Фото АльбиныХалел

Их главной задачей было вылечить и вернуть раненых в строй. И в этом участвовал весь город. Шефские организации снабжали медиков всем необходимым, укомплектовывали по высшему разряду. Инвентарь, медпрепараты, питание, перевязочный материал всегда были в наличии. Школьники организовывали для пациентов досуг: устраивали концерты, читали книги, собирали художественную литературу. Студенты выводили немного окрепших солдат на прогулки, дежурили у их постелей.

Эвакуационные госпитали того времени были особенным социальным явлением, который на выходе обеспечил Семей и многие другие города физически и эмоционально закалёнными кадрами.

Работа в госпиталях всегда была очень ответственной. Поэтому и порядки здесь были строгие. За нарушения и невнимательность увольняли.

Помимо оказания медицинской помощи военным врачи занимались научными изысканиями. А многие из здешних докторов позже возглавили медучреждения

После победы

Когда война закончилась, эвакуационные госпитали стали свёртывать, а в ноябре 1945 года последних пациентов из Семея отправили в Алматы, где до 1970-х годов просуществовала лечебница для раненных солдат во время войны.

"Так как это были тяжелораненые солдаты, то они теряли здесь конечности. Куда им было идти, если некоторые и них родом с Прибалтики, Белоруссии, Украины. До 1944 года в нашем городе помимо госпиталя был Дом инвалидов. Вот выписали этого раненого бойца без руки или ноги, и государство направляло его туда с полным обеспечением. А когда территорию Советского Союза освободили от врага, они стали отправляться домой", — продолжает свой рассказ Любовь Кравченко.

Одного такого бойца, который остался жить в Семее, Любовь Борисовна знает лично. Его давно нет в живых, но он оставил заметный след в жизни Семея. Лейтенант Анатолий Тихомиров после выздоровления водил пароходы по реке Иртыш, а позже стал редактором одноимённой речной газеты.

Фото госархива: коллектив семипалатинского эвакогоспиталя.

"Ещё один удивительный случай, но уже с потомком раненного бойца, произошёл 10 лет назад. На этой плите есть фамилия Ларкин. Его сын, 70-летний житель города Бугуруслан Оренбургской области, пробыл здесь 5 дней. И всё это время он рыдал. Рыдал, потому что не ожидал, что здесь его так радушно встретят, и, главное, что здесь помнят и чтят память умерших от ранений солдат. Это был единственный случай, когда родственник приезжал на могилу своего предка на вот это братское кладбище", — вспоминает Любовь Кравченко.



Военное наследие

В годы Великой отечественной войны Семей дал фронту две дивизии: в 1941 году на войну ушла 238 дивизия. Она защищала Москву и дошла до Риги. Позже она стала называться 30-я гвардейская краснознамённая Рижская дивизия.

В 1942 году была сформирована вторая дивизия, которая в итоге стала называться 8-я Ямпольская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия. Она прошла путь от Курской дуги до города Глинска в нескольких километрах от Праги. В её рядах всю войну прошёл Николай Силин, Герой Советского союза, уроженец Семея.

Кроме госпиталей Семей принимал эвакуированные из других городов учреждения с коллективами — заводы, фабрики и даже музыкально-драматический театр. Семей с его природными богатствами, торговым потенциалом и проверенной столетиями логистикой стал вторым домом для тысяч людей предприятий.

Фото Альбины Халел

Из Калининской области в город на Иртыше направили Осташковский кожевенный завод, суконные и обувные фабрики, комбикормовый комбинат.

В августе 1941 года в Семей прибыли 16 вагонов с оборудованием украинской швейной фабрики "Большевичка", которая и в военные и в послевоенные годы прославила Семей.

В помощь эвакогоспиталям работали эвакуированные протезный завод из Харькова, химико-фармацевтичекий завод из Киева, физиотерапевтическая больница из Днепропетровска.

Семипалатинская область в годы войны приняла больше 30% эвакуированных в нашу страну предприятий легкой и текстильной промышленности. После Великой Отечественной войны фабрики и заводы осталась в Семее, работая уже на нужды мирного послевоенного времени.