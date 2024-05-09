Автомобильный кран рухнул на стройке ЛРТ в Астане
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Астане на пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Кабанбай батыра на стройке ЛРТ упал автомобильный кран, передаёт BaigeNews.kz.
Фото с места происшествия появились в социальных сетях. В компании CTS сообщили, что пострадавших нет.
Инцидент прокомментировали в Комитете промышленной безопасности МЧС РК.
"9 мая 2024 года в 11:36 часов поступила информация о падении автомобильного крана ZOOMLION на строительном объекте "Строительство LRT", расположенного в районе Есиль — на пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Кабанбай батыра. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Комитете промышленной безопасности также назвали предварительную причина произошедшего — перегруз. Уточняетсся, что Автомобильный кран на учете не стоит и разрешения на работу не получал. Для расследования ЧП будет создана специальная комиссия.
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