Автомобильный кран рухнул на стройке ЛРТ в Астане

Астане на пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Кабанбай батыра на стройке ЛРТ упал автомобильный кран, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с места происшествия появились в социальных сетях. В компании CTS сообщили, что пострадавших нет.

Инцидент прокомментировали в Комитете промышленной безопасности МЧС РК.

"9 мая 2024 года в 11:36 часов поступила информация о падении автомобильного крана ZOOMLION на строительном объекте "Строительство LRT", расположенного в районе Есиль — на пересечении улиц Керей Жанибек хандар и Кабанбай батыра. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Комитете промышленной безопасности также назвали предварительную причина произошедшего — перегруз. Уточняетсся, что Автомобильный кран на учете не стоит и разрешения на работу не получал. Для расследования ЧП будет создана специальная комиссия.