Родные 75% казахстанцев участвовали в Великой Отечественной войне — соцопрос

Накануне Дня победы на платформе eGov mobile провели соцпрос, с помощью которого аналитики попытались узнать, у скольких казахстанцев родственники были участниками Великой Отечественной войны, а также имена каких героев из Казахстана наиболее известны в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба eGov, опрос проводили со 2 по 5 мая. В нём приняли участие 23 154 жителей разных регионов страны, среди которых 52% мужчин и 48% женщин; 71% горожан и 29% сельчан; 66% казахов, 21% русских и 13% других этносов. 21% опрошенных — в возрастной категории 18-29 лет, 54% — 30-45 лет, 21% — 46-60 лет и 4% — 61 и старше.

75,2% опрошенных сообщили, что кто-то из родных: родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, и т.д. участвовали в Великой Отечественной войне. Однако лучше всего с военной историей своей семьи знакомы казахстанцы в возрасте 46-60 лет (83,9%) и старше 61 лет (88,6%).

Наиболее известными героями ВОВ из Казахстана опрошенные считают Алию Молдагулову, Бауыржана Момышулы, Маншук Маметову, Рахимжана Кошкарбаева, Касыма Кайсенова, Талгата Бегельдинова. Память о героизме наших предков об их отваге и доблести живет в сердцах казахстанцев.

Алия Молдагулова – легендарная девушка-снайпер. На её счету - 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. Посмертно награждена званием Героя Советского Союза.

Бауыржан Момышулы – полководец, известный писатель и истинно народный батыр, показавший себя в оборонительных боях 1941–1942 годов под Москвой на Волоколамском направлении. В битве за Москву командир батальона Момышулы личным примером поднимал бойцов в атаку, умело организовал оборону на стратегически важном Волоколамском шоссе.

Маншук Маметова – пулемётчица, первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза.

Рахимжан Кошкарбаев – герой, который был среди тех, кто 79 лет назад первыми установили знамя на стене Рейхстага в Берлине.

Касым Кайсенов – легендарный партизан и писатель, который участвовал в народных движениях на территориях Молдавии, Чехословакии, Румынии.

Талгат Бегельдинов - лётчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. Имел воинские звания полковника в СССР и генерал-майора в Казахстане.

Также респонденты отметили подвиги и других героев: Малика Габдуллина, Хиуаза Доспанова, Нуркена Абдирова, Ивана Павлова, Леонида Беда, Сагадата Нурмагамбетова, Сергея Луганского, Толегена Токтарова, Жанибека Елеусова, Султана Баймагамбетова и других.

Напомним, в этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – дань память 1 млн 200 тысяч казахстанцам, участвовавшим в войне, их стойкости и героизму, а также трудовой доблести работавших в тылу. Эта победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв старшего поколения – наших дедов и отцов, бабушек и матерей.

Казахстанцы воевали в составе более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. 4 казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней.

Глава государства на третьем заседании Национального курултая уделил особое внимание сохранению памяти о героях войны, и в целом, исторической памяти о Великой Победе над фашизмом. Как сказал Президент, подвиги наших героев являются примером для нынешнего и будущего поколений защитников Отечества.

В этом году День Победы отметят 148 ветеранов и 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу таких как труженики тыла, реабилитированные граждане и другие. Во всех регионах страны в честь празднования 79-летия Победы нашим ветеранам оказана единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге. В ряде регионов размеры выплат были больше, исходя из возможностей местных бюджетов и решения маслихатов. В общей сложности на выплаты для 50,1 тыс. человек местными исполнительными органами предусмотрено 3 млрд тенге.

Важно отметить, что традиционно размеры выплат ветеранам в Казахстане в разы выше, чем в других странах.