Парад во дворе ветерана ВОВ провели полицейские ВКО

Прямо у дома в Усть-Каменогорске, где живет фронтовик Курмат Рахимов провели праздничный концерт полицейские региона, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Представители совета ветеранов ОВД и НГ ВКО, полицейские и кадеты училищ навестили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел 99-летнего Курмата Рахимова, в канун праздника Дня победы.

Курмат Рахимов, несмотря на то, что в этом году празднует 100-летний юбилей по-прежнему бодр, силен, активен и жизнерадостен. Поздравления ветеран принимал, как всегда, с требовательным отношением к себе: костюм, ордена и офицерская выправка. Солисты хора исполнили песни военных лет, порадовав не только ветерана, но и соседей. Люди выглядывали из окон, выходили на улицу, чтобы сполна насладиться представлением. Отметим, что буквально на днях в Астане Курмат Рахимов получил государственную награду – орден “Курмет”.

Как известно, Курмат Рахимов ушел на фронт будучи подростком. Боевой путь ветерана – это вся карта Белоруссии, Литвы, Польши, но долгожданную победу юноша встретил в Берлине. После войны он окончил военное училище в Каменец-Подольске, служил в пограничных частях на казахстанско-китайской, советско-японской и других пунктах границы. После демобилизации прибыл в 1965 году в Усть-Каменогорск, сменив погоны на милициейские. Долгие годы служил заместителем начальника УВД области. После 16 лет работы в органах внутренних дел - в 1981 году вышел на пенсию, однако, по сей день остается верным своему делу. За годы работы воспитал 6 генералов и 60 офицеров.

Ветеран Великой отечественной войны и ОВД награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”, “За боевые заслуги” и другими юбилейными наградами.

Фото/видео:polisia.kz